شكرا لقرائتكم نادر شوقي: ألميريا الاسباني لم يفاوض رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، أن المسحة الثانية أثبتت إصابة لاعب بالفريق بكورونا، وقال نادر خلال تصريحات تلفزيونية: "لم نتدرب حتى الأن، اجرينا المسحة الثانية واثبتت اصابة لاعب، والمسحة الثالثة ستظهر نتيجتها غدا، ثم بعدها سنتواجد في الجونة لاستئناف التدريبات".
وأكمل: "أكرم توفيق سيعود للأهلي في بداية الموسم المقبل، كما أن حسام غالي تواجد في الجونة اليوم واجرى المسحة ويرحب بعودة الدوري".
وعن رمضان صبحي: "قال إن مفاوضاته مع الأهلي ستكون بعد 3 اسابيع، وألميريا الإسباني لم يفاوضه، كذلك لم يفتح أي نادي في أوروبا باب التفاوض بالفترة الحالية".
فيما كثّف مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحى المُعار من الأخير للأول بشكل نهائى، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلى فى حسم مصير اللاعب الذى تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى.
ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهى النادى من إحدى الصفقات بشكل رسمي، فضلاً عن أن ضم رمضان صبحى سيُحدد مصير صفقات أخرى فى مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالى تسبب فى عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمى .
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