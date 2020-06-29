شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: طارق حامد قلب الزمالك ورمضان صبحى لا يمكن تعويضه في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى لاعب الأهلى الأسبق بقدرات طارق حامد نجم وسط الزمالك مؤكدا أنه من اللاعبين اللذين يمتلكون الروح القتالية العالية موضحا أنه يمثل قلب الفريق الأبيض النابض.

وأضاف مصطفى تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1 ويقدمه الإعلامى سيف زاهر:" مصطفى محمد أفضل مهاجم في الدوري المصري خاصة أنه يتميز بقدرات بدنية عاية".

Advertisements

وتابع لاعب الأهلى الأسبق:" رمضان مختلف ولا أحد يستطيع تعويضه في الأهلى حتى كهربا خاصة أن الفترة التي قضاها في الاحتراف الخارجي ساهمت في تطوير مستواه بشكل لافت للنظر".

واختتم مصطفى :" صالح جمعة أكتر لاعب حصل على فرص في مصر ولم يستغلها ولا بد أن يشارك في المباريات طالما انه متواجد في النادى ولم يرحل".