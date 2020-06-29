شكرا لقرائتكم صلاح أبو جريشة: حسنى عبد ربه لم يضحى من أجل الإسماعيلى والإدارة في غيبوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح أبو جريشة لاعب الإسماعيلى الأسبق إن حسنى عبد ربه لم يتعرض للظلم داخل الدراويش، مؤكدا أنه لم يضحى من أجل النادي، وأضاف صلاح أبو جريشة خلال حوراه مع الإعلامى سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1 :" حسنى عبد ربه لم يتعرض للظلم في الإسماعيلى ولم يضحى عشر ما فعلته مع الدراويش".

تابع: "المهندس ابراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، ميعرفش اي حاجة عن النادي، في ظل تواجده الدائم خارج مصر"، مضيفا:"البطانة الخاصة بإبراهيم عثمان، هى التي تدير النادي، وهذا الشخص هو المسئول عن ملف فريق الكرة ورحيل اللاعبين وشراء الصفقات الجديدة".

وواصل:" النادي الاسماعيلي مستواه متواضع، لأن البطانة الخاصة برئيس النادي هى التي تدير، وللأسف أعضاء المجلس في "غيبوبة".