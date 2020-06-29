شكرا لقرائتكم ياسر عبدالرؤوف: تطبيق تقنية الفيديو عقب عودة الدوري.. و3 استراحات في المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو عقب عودة مباريات الدوري المصري الممتاز.
وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات تلفزيونية: "اتخذنا قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو بعد عودة الدوري المصري".
وتابع: "سيكون هناك معسكرات للحكام وسيتم تقسيمهم على 3 معسكرات، وسيتم خضوع الحكام لمسحات كورونا، وفي حالة إصابة أي حكم سيتم علاجه على نفقة اتحاد الكرة".
وأضاف ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيكون هناك 5 تغييرات في مباريات الدوري المصري عقب عودته.
وأكد ياسر عبدالرؤوف : "كما سيكون هناك 3 استراحات في المباراة الواحدة عقب عودة الدوري المصري، وسيكون هناك استراحة في منتصف كل شوط بالإضافة إلى استراحة بين الشوطين".
وقال: " من الصعب إسناد المباريات إلى حكام سيدات في الدوري الممتاز بسبب قلة عددهم".
قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك قرار من الاتحاد بتنظيم "كورس" جديد من أجل اعتماد عدد أخر من الحكام لتقنية الفيديو، مضيفا : "درسنا الموقف جيدًا وقررنا أن هذا الوقت هو الأنسب لاعتماد حكام فيديو لزيادة أعدادهم بسبب ضيق الفترة قبل تطبيق التقنية".
وتابع: "ستكون تلك الكورسات عبر الفيديو كونفرانس ونسعى لزيادة أعداد هؤلاء الحكام".
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