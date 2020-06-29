شكرا لقرائتكم ياسر عبدالرؤوف: تطبيق تقنية الفيديو عقب عودة الدوري.. و3 استراحات في المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو عقب عودة مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات تلفزيونية: "اتخذنا قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو بعد عودة الدوري المصري".

وتابع: "سيكون هناك معسكرات للحكام وسيتم تقسيمهم على 3 معسكرات، وسيتم خضوع الحكام لمسحات كورونا، وفي حالة إصابة أي حكم سيتم علاجه على نفقة اتحاد الكرة".