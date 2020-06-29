شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: شعبية الأهلي في الخليج أكبر من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي السابق أن شعبية القلعة الحمراء أكبر بكثير من الزمالك في المنطقة العربية والخليج بالإضافة إلى العالم بأكمله، وقال لاعب الأهلي السابق خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 الفضائية: "الأهلي يحصل على مقابل مالي لمبارياته الودية أكبر من التي يتلقاها الزمالك في المنطقة العربية بخلاف أن مباريات المارد الأحمر بالكامل تكون الملاعب فيها عن آخرها.

وأردف عادل عبد الرحمن أن سنة الحياة رحيل الثلاثي أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ولا أشعر أن أي منهم تعرض لظلم من النادي.

وأكد عادل عبد الرحمن أن شعبية الأهلي في كل مكان بالعالم حاضرة ولا يمكن مقارنتها بالزمالك إطلاقاً.

وتابع عادل عبد الرحمن أنه يتمنى قيادة الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء كمدير فني.

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أضاف عادل عبد الرحمن: ليس صعباً قيادة الفريق الأول للنادي الأهلي فهناك مدربين مساعدين لي وعملوا قبل سابق معي تولوا القيادة الفنية للقلعة الحمراء".

وأوضح عادل عبد الرحمن أن فايلر محظوظ لأن إدارة النادي الأهلي بدأت الموسم الحالي أكثر شراسة من الموسمين الماضيين بعد المشكلات التي تعرضت لها وهو ما ساعد المدرب على تحقيق طموحاته الفنية مع الفريق.

وقال: مدربون الزمالك منتشرون في الدوري أكثر من الأهلي لأن النادي يمنحهم فرصة التدريب في الفريق الأول مبكراً وهو أمر يحسب لهم على عكس الأهلي الذي يمنح المدربين الفرصة بشكل أقل وان كان لهم العذر بسبب حالة الاستقرار التي تفرض نفسها على الأجهزة الفنية.