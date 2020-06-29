شكرا لقرائتكم عمرو أنور: الأهلي يحتاج عمر السومة وبونجاح لا يستحق الانضمام للأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن عمر السومة مهاجم استثنائي والأهلي يحتاج للتعاقد معه، وأكد عمرو أنور في تصريحات تلفزيونية: "عمر السومة يستغل أنصاف الفرص والأهلي يستحق هذه النوعية من المهاجمين ولكن من الصعب انضمامه للقلعة الحمراء بسبب راتبه الكبير".

وتابع: "بغداد بونجاح أرى أنه مهاجم تقليدي ولا يستحق الانضمام للنادي الأهلي".

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وسخر عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، من تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، بشأن سعر بيع باهر المحمدي، مدافع الدروايش.

وأكد عمرو أنور "هو باهر المحمدي بيلعب في مركز أيه علشان يساوي 200 مليون جنيه، ولو باهر ب200 مليون فرمضان صبحي هيساوي كام ؟".

وأتم: "سعفان صديقي وباهر المحمدي لاعب جيد، ولكن مع احترامي لهما فإنه لا يساوي ذلك المبلغ وربما لا يساوي الا 50 مليون فقط"