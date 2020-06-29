شكرا لقرائتكم صلاح أبو جريشة: الإسماعيلى رايح فى داهية لوجود أشخاص تعمل ضد مصلحة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح أبو جريشة،لاعب الإسماعيلي السابق، إن فريق الكرة "رايح في داهية" بسبب بطانة السوء، مؤكدا أن رئيس النادي لا يعلم الكثير من الأمور بسبب بطانة السوء والأشخاص المقربين له.

وأكد أبو جريشة في تصريحات لبرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون تايم سبورتس ويقدمه الإعلامى سيف زاهر:" أنا مش شايف نادي الاسماعيلي في الدوري، وهناك بعض الأشخاص تعمل ضد مصلحة النادي".

تابع أبو جريشة:" الفريق حاليا رايح في داهية، واختيارات اللاعبين غير جيدة، وما يحزنني أن هناك بعض اللاعبين يرفضون حاليا القدوم لنادي الإسماعيلي".

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أكمل :" أن هناك اشخاص مقربين لرئيس النادي تدير النادي، لافتا أن تغيير الأجهزة الفنية واستقدام لاعبين دون المستوى تسبب في تراجع الفريق.

وأشار إلى أن مجلس الاسماعيلي ليس له دور في ادارة النادي، بالإضافة لذلك كان يحدث تدخلات من رئيس النادي في التشكيل، والمدرب ديسابر رحل بسبب تدخلات رئيس النادي".