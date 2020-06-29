شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عن التعاقد مع أحد نجوم الكرة المصرية في صفقة خامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت قناة نادى الزمالك، أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد نجح في ابرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادى.

وقالت قناة الزمالك: "أن مجلس الإدارة حسم الصفقة التي كان يحلم بها أنصار الزمالك، بعدما اجتمع مع اللاعب في حضور فاروق جعفر وحصلت على توقيعه".

وواصلت: "الصفقة هي الخامسة للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، واللاعب يعتبر مفاجأة كونه اسم كبير في عالم كرة القدم".

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد على رفضه التام لفكرة معاقبتهم وهبوط الفريق لدرجة أدنى حال الانسحاب من بطولة الدوري، وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الراجل ينزلنا لدرجة أقل".

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وعن أنباء رحيل لاعب الفريق محمد عبد الغني، قال مرتضى منصور: "لا توجد نية لرحيل محمد عبد الغني نهائيًا عن الزمالك في الموسم المقبل واللاعب مستمر معنا في الموسم الجديد".

وقال رئيس الزمالك، إن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها يوم 2 يوليو المقبل وبعد الانتهاء من الميزانية".

وأكمل مرتضى منصور: "كل اللاعبين أطالبهم بالذهاب والحصول على باقي مستحقاتهم يوم 2 يوليو المقبل".

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن الإدارة حريصة على توفير المناخ الأمثل للاعبين وصرف المستحقات المالية المتأخرة، قائلا: "على تواصل مع كل رؤساء الأندية بشكل مستمر والجميع قراره بعدم استكمال بطولة الدوري".