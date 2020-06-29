شكرا لقرائتكم محمد عبد المنصف: أخفيت على أسرتي حالة كورونا في دجلة ومستمر بالملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أنه أخفى على أسرته الحالة المصابة بفيروس كورونا في فريق وادي دجلة، وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية : "جميع المحيطين بي شعروا بالقلق بعدما نشر الحساب المزيف إصابتي بفيروس كورونا".

وتابع أن البعض ربط بين ظهور حالة إيجابية في دجلة وبين أننه مصاب، موضحًا أنه بحالة جيدة ولا يعاني من أي شئ.

وأكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، أنه تلقى عروضا من أندية جماهيرية مضيفا تلقيت عروضا من أندية جماهيرية ليس الاتحاد الاسكندري، وعقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

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وأكمل: "أحب عملي للغاية، وإذا لم اتمرن يوما فأبحث عن چيم أو أتدرب بحديقة المنزل".

وأتم: "الموضوع ليس بالعمر، ولكن طول ما أقدر على العطاء سأستمر حتى اقدم كل ما لدي".