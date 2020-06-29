«كاف» يبحث غداً مصير بطولاته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» غداً الثلاثاء اجتماعاً يخصص لبحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم، إضافة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقررة في الكاميرون، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسيلي الاجتماع مؤتمر صحفي بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد.

وبحسب جدول أعمال الاجتماع الذي نشره الاتحاد، سيخصص البند الأبرز لبحث استكمال المنافسات القارية. ويشمل البرنامج استكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2021 والنهائيات التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون بين التاسع من يناير/ كانون الثاني والسادس من فبراير/شباط المقبلين.

وشدد الأمين العام للاتحاد بالإنابة عبد المنعم با لوكالة فرانس برس، على أن الكاف يرغب «في إقامة نهائيات كأس الأمم كما هو مقرر في يناير وفبراير».