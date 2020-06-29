اتحاد الكرة يضع شروطاً لاعتماد كواترو والفلاح في «الهواة»

علم «الخليج الرياضي» أن اتحاد الكرة وضع شروطاً لناديي كواترو بطل الدرجة الثانية ووصيفه نادي الفلاح نظير السماح لهما بالمشاركة في دوري الدرجة الأولى (دوري الهواة) اعتباراً من الموسم الجديد.

من أبرز المطالب والشروط، أن يلتزم كل نادٍ بتجهيز ملعب تكون به مدرجات للجماهير على الأقل من جهة واحدة، إضافة إلى غرف للملابس، وتأسيس فريقين للمراحل السنية على الأقل ويشترط مشاركتهما في دوري المراحل السنية، فضلاً عن أن أندية الدرجة الثانية كانت قد اعتمدت في الموسم الأول لها على لاعبين أجانب بالكامل وحالياً أصبحت مطالبة بالتعاقد مع لاعبين مواطنين ولاعبين أجنبيين فقط وتسريح بقية اللاعبين.

هذا وكان ناديا كواترو والفلاح مطالبين بالإشهار من الهيئة وربما تكون للهيئة شروط أخرى غير تلك التي اشترطها اتحاد الكرة لاعتماد الناديين في دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد 2020-2021. وستكون مشاركة فريقي كواترو والفلاح في دوري الدرجة الأولى ضمن الأجندة المهمة للجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقررة الخميس المقبل، وربما يضطر الاتحاد لتقديم بعض التنازلات للفريقين نظراً لظروفهما وكونهما يعتمدان على دعم الأفراد أو الشركات الخاصة.

وربما تتعذر مشاركة ناديي كواترو والفلاح بسبب هذه المطالب التي يعتبرها البعض قاسية أو شبه تعجيزية لأندية تعتمد على الدعم الخاص من الأفراد أو الشركات، وإذا كان اتحاد الكرة عازماً على إشراك الناديين لرفع عدد الأندية في الدرجة الأولى، يترتب عليه إما مساعدة الناديين الصاعدين حديثاً أو تقديم مرونة في شروط المشاركة، لأنه من الصعوبة بمكان أن ينجح الناديان في تجهيز ملاعب خلال هذه الفترة الوجيزة، وهناك أكثر من حل يلوح في الأفق، وبإمكان اتحاد الكرة منح الناديين فرصة اللعب على ملاعب اتحاد الكرة، إضافة إلى تنسيق اتحاد الكرة مع بعض الأندية للاستفادة من ملاعبها لاستضافة مباريات الوافدين الجديدين لدوري الهواة، وربما يقدم المسؤولون عن ناديي كواترو والفلاح، مقترحات إضافية لاتحاد الكرة، تساعد دعم القرار الخاص بمشاركة الناديين في دوري الهواة للموسم الجديد، خاصة أن الناديين على عاتقهما تكاليف غير منظورة مثل مستحقات اللاعبين والإداريين والمدربين والموظفين الذين سيتم التعاقد معهم.