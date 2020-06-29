شكرا لقرائتكم خبر عن ليفانتي في الأمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ليفانتي فوزاً مهماً على حساب ضيفه ريال بيتيس 4-2، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعزز فرص بقائه في الدرجة الأولى.
وسجّل بورخا مايورال، والمقدوني الشمالي أنيس بارذي، وخوسيه لويس موراليس، وروبن روكينا، أهداف ليفانتي، وسيرجيو كاناليس، وخوان ميجيل خيمينيز، «خوانمي»، هدفي بيتيس.
ورفع ليفانتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر.
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