شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مسابقة «اللاعب المتميز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي، مسابقته الافتراضية «اللاعب المتميز» التي نظمها عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم». وشهدت فعاليات المسابقة التي شارك فيها 241 لاعباً ولاعبة، تنافساً في 5 ألعاب، هي: كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد وتنس الطاولة والسباحة للاعبين من أندية الشارقة ومليحة والمدام والحمرية والبطائح والذيد واتحاد كلباء ودبا الحصن وخورفكان ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن تنظيم هذه المسابقة، جاء انطلاقاً من الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لاكتشاف المواهب الشابة وتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.

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