مبادلة أرتور وبيانتيش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى البرازيلي أرتور ميلو، لاعب برشلونة، الفحص الطبي في تورينو، تمهيداً لإتمام صفقة انتقال إلى يوفنتوس، ستشمل رحيل لاعب الأخير البوسني ميراليم بيانتيش إلى النادي الكتالوني.

وحفلت التقارير في الأيام الماضية بالحديث عن الصفقة التي ستشمل لاعبَي خط الوسط أرتور (23 عاماً) وبيانيتش (30 عاماً)، على أن يدفع يوفنتوس 10 ملايين يورو لبرشلونة.