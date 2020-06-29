شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة أرتور وبيانتيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى البرازيلي أرتور ميلو، لاعب برشلونة، الفحص الطبي في تورينو، تمهيداً لإتمام صفقة انتقال إلى يوفنتوس، ستشمل رحيل لاعب الأخير البوسني ميراليم بيانتيش إلى النادي الكتالوني.
وحفلت التقارير في الأيام الماضية بالحديث عن الصفقة التي ستشمل لاعبَي خط الوسط أرتور (23 عاماً) وبيانيتش (30 عاماً)، على أن يدفع يوفنتوس 10 ملايين يورو لبرشلونة.
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