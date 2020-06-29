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مبادلة أرتور وبيانتيش

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى البرازيلي أرتور ميلو، لاعب ، الفحص الطبي في تورينو، تمهيداً لإتمام صفقة انتقال إلى يوفنتوس، ستشمل رحيل لاعب الأخير البوسني ميراليم بيانتيش إلى النادي الكتالوني.

وحفلت التقارير في الأيام الماضية بالحديث عن الصفقة التي ستشمل لاعبَي خط الوسط أرتور (23 عاماً) وبيانيتش (30 عاماً)، على أن يدفع يوفنتوس 10 ملايين يورو لبرشلونة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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