ندوة دولية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يوم الخميس 2 يوليو المقبل، ندوة عن طريق «فيديو كونفرنس»، تخليداً لليوم العالمي للصحافة الرياضية في محور: «مستقبل الصحافة الرياضية بعد جائحة كورونا».

واختار الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، الزميل بدر الدين الإدريسي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، رئيس تحرير صحيفة «المنتخب» المغربية، ليكون ضمن المتحدثين في الندوة، وجريدة «المنتخب» المغربية ممثلة للصحف الرياضية العربية والإفريقية.

وسيتابع الندوة عن طريق تقنية «زووم» قرابة 1000 صحفي من معظم دول العالم، وما يزيد على 10.000 صحفي رياضي حول العالم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وستبدأ بكلمة لجياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، ثم كلمة لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ومداخلة للإعلامية الكينية إفلين واطا، نائبة رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في موضوع «التمييز العنصري في الرياضة».

وفي أعقاب ذلك ستلقى تباعاً كلمات 9 إعلاميين من إفريقيا: بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير جريدة «المنتخب»، وكوابينا ييبواه (غانا) رئيس تحرير «أفريكا سبور».

ومن أمريكا كريستين برنار الكاتبة في صحيفة «أمريكا اليوم»، وكارلوس بونس (المكسيك) رئيس تحرير صحيفة «ريكورد».

ومن آسيا سانديب دويفيدي (الهند) رئيس القسم الرياضي في «إنديان إكسبريس»، ومن أوروبا ستيفانو باريجيلي (إيطاليا) رئيس تحرير «لاغازيتا ديللو سبورت»، وجيوم كازاديو من فرنسا رئيس تحرير صحيفة «ليكيب»، وخوان إيجناسيو جاياردو (إسبانيا) رئيس تحرير «ماركا»، ومن أوقيانوسيا تراسي هولمز (أستراليا) كبير معلقي «أ.ب.س نيوز».