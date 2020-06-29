عبور قاتل لمانشستر يونايتد.. وأرسنال إلى نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح البديل الإسباني داني سيبايوس، فريقه أرسنال التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي، بهدف الفوز المتأخر (2-1) على المضيف شيفيلد يونايتد في ربع النهائي، كما تأهل مانشستر يونايتد على حساب نوريتش سيتي بهدف قاتل من المدافع ماجواير.

وسجل أرسنال عبر العاجي نيكولا بيبي من ركلة جزاء (25)، وعادل شيفيلد في الدقيقة 87 عبر ديفيد جيمس ماكغولدريك، قبل أن يحسم سيبايوس النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لشيفيلد بداعي التسلل.

ويحاول «المدفعجية» في المسابقة التي يحملون الرقم القياسي في عدد ألقابها (13 آخرها عام 2017)، تعويض تأخرهم في الدوري الممتاز؛ حيث تراجعوا إلى المركز التاسع.

وتمكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا من تحقيق فوزه الثاني توالياً في مختلف المسابقات، وأتى بعد تغلبه بثنائية نظيفة على ساوثمبتون في المرحلة الحادية والثلاثين من البريميرليج. وهو الفوز الثاني للفريق بعد خسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري.

في المقابل، واصل شيفيلد، تقديم أداء متراجع بعد العودة، وتلقى الخسارة الثالثة توالياً في أربع مباريات.

من جهته، احتاج مانشستر يونايتد، إلى التمديد وستة تبديلات لتخطي عقبة نوريتش بعشرة لاعبين بنتيجة 2-1.

وافتتح النيجري اوديون ايغالو النتيجة للشياطين الحمر (51) وعادل تود كانتويل لأصحاب الأرض (75)، قبل أن يمنح القائد هاري ماجواير بطاقة التأهل لفريقه (118)، علماً بأن نوريتش أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 إثر طرد السويسري تيم كلوزه.

وأجرى المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير، ثمانية تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت بثلاثية نظيفة على شيفيلد يونايتد في الدوري الأربعاء الماضي.

وقال سولسكاير بعد اللقاء: «لم تكن أفضل مباراة، لكنني شعرت أننا سيطرنا على الكرة إنما من دون التهديد أو خلق الفرص، لقد لعبنا خارج الديار في كل دور لذا أبلينا بلاء حسناً للوصول إلى هذه المرحلة، لقد أجرينا العديد من التغييرات، وما زلنا نعتقد بأن اللاعبين الذين لعبوا 120 دقيقة سيكونون جاهزين للقاء برايتون الثلاثاء (في الدوري)...كان لدينا يومان للتحضير لهذه المباراة، لم نملك الإيقاع والتناغم، لكن سعداء بالتأهل».