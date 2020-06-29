سيميوني «التاريخي» ينتظر كسر عقدة برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقّد برشلونة من مهمته في الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد تعادله مع سلتا فيجو 2-2، لكن هذا الأمر قد يصبح أكثر صعوبة في حال سقوطه أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء في لقاء ينتظره المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بفارغ الصبر، وهو الذي لم يفز على النادي الكاتالوني أبداً في «الليجا».

واستلم سيميوني تدريب أتلتيكو مدريد في 2011، وأصبح السبت أكثر مدرب فوزاً في تاريخ أتلتيكو برصيد 195 انتصاراً متجاوزاً لويس أراجونيس (194 انتصاراً).

إلا أن الـ195 انتصاراً في عهد سيميوني لم يحمل أي فوز في «الليجا» على برشلونة طوال 9 سنوات (لعب 16 مباراة خسر في 11 وتعادل في 5 مباريات)، وهو ما يتمنى المدرب الأرجنتيني أن يحدث الثلاثاء في ظل تراجع مستوى خصمه.

ومن جهته، سيقاتل برشلونة من أجل البقاء في المنافسة على اللقب، وهو مايبدو من خلال الرسائل التشجيعية، حيث نشر المدافع بيكيه رسالة عبر حسابه الشخصي على «تويتر» كتب فيها: «تذكروا جيداً نحن برشلونة، ولقب الليجا لم يُحسم بعد، والقتال حتى النهاية في حمضنا النووي..ارفعوا رؤوسكم، وسنعود للقتال يوم الثلاثاء.. هيا بنا جميعاً».

ولايعيش برشلونة حالة مستقرة، وكتبت صحيفة «ماركا» عن أن المدرب سيتين لم يستطع حل أزمة تراجع مستوى برشلونة، ويبدو أنه بات منفصلًا بشكل كبير عن الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن سيتين فقد ثقة غرفة الملابس، وأن شجاراً بصوت مرتفع حصل بين اللاعبين والمدرب بعد انتهاء مباراة سلتا فيجو.