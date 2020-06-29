شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «الأبيض» على طاولة الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اجتماعاً عادياً برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لبحث العديد من الملفات والموضوعات، لاسيما المتعلقة بالمدرب القادم لتدريب منتخب الإمارات؛ حيث سيتم الاطلاع على آخر ما توصلت إليه لجنة المنتخبات بعد مفاوضات مع العديد من المدربين.

كما يبحث الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ورابطة المحترفين لدراسة عقود اللاعبين وسقف الرواتب، إضافة إلى عرض بنود الجمعية العمومية التي ستعقد الخميس المقبل، وكذلك الاطلاع على اقتراحات لجان أوضاع اللاعبين والمسابقات والحكام.

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