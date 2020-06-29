شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يرشح منصور بوعصيبة لرئاسة اتحاد الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مسعد عبد الوهاب
أعلن نادي شباب الأهلي عن ترشيح منصور بوعصیبة،عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الریاضیة والمسؤول عن ریاضة الدراجات بالنادي، لمنصب رئاسة اتحاد الدراجات للدورة المقبلة 2020-2024 ،والمتوقع عقدها في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين.
ويعد بوعصيبة لاعب لریاضة الدراجات من 1984 إلى 1998،كما مثل منتخب الإمارات في مناسبات عدة،وحقق العديد من الإنجازات الرياضية ومن أهمها بطولة مجلس التعاون الخليجي لفئة الكبار اعوام 94 - 95 - 96،كما شارك في دورة الألعاب الاولمبية في برشلونة 1992.
وعلى الصعيد الإداري تقلد بوعصيبة العديد من المناصب الإدارية،أهمها عضوية مجلس إدارة اتحاد الدراجات من 2015 إلى 2018 ،وأمين سر الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات،كما عمل مديرا لفريق سكاي دايف دبي للدراجات من 2014 - 2017 .
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