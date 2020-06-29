320 لاعباً في بطولة الفجيرة الدولية للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، الجمعة، بطولة الفجيرة الدولية للشطرنج عن بعد، والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وتقام عبر موقع الشطرنج العالمي، وتم تخصيص غرفتين للبطولة، وسيشارك في المنافسات اكثر من 320 لاعباً، ولاعبة، من 34 دولة.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور عبد الله آل بركت، رئيس مجلس إدارة النادي، وسيكون محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة مدير للبطولة، وتقام المنافسات تحت إشراف ومراقبة الاتحاد الدولي للشطرنج، ممثلاً في عضو لجنة اللعب النظيف ومكافحة الغش الروسي، قسطنطين لاندا، وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الاوكراني الكسيندر بروهوف.

وأكد الدكتور عبد الله آل بركت أن البطولة تقام ضمن مساعي إدارة النادي لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للشطرنج، وأسرة الشطرنج في العالم، فضلاً عن أن البطولة فسحة ذهنية إضافية للاعبي النادي للتعرف إلى الخبرات العالمية والاستفادة منها لتأكيد مكانة شطرنج الإمارات، ونادي الفجيرة للشطرنج على الساحة العالمية، بعد تنظيمه بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج للسنوات الثلاث الماضية، متمنياً للجميع النجاح.

وكشف محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة، عن أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير كل معينات النجاح للبطولة، خاصة أن النادي يملك خبرة تنظيمية دولية.