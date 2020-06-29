الاتحاد العربي للدراجات يبحث فعاليات المرحلة المقبلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي عن بعد مع الأمين العام للاتحاد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، بحضور سالم أحمد الشحي المدير المالي بالاتحاد ومحمد فادي كلش سكرتير الاتحاد، اطمأن من خلاله على الاستعدادات القائمة للفعاليات القادمة والمتمثلة في الملتقى الأول لأمناء العموم للاتحادات الوطنية العربية للدراجات المزمع تنظيمه عن بعد يوم السبت القادم بحضور 13 أميناً عاماً وممثلاً عن الاتحادات العربية، واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات المزمع عقده عن بعد يوم 11 يوليو، ودورة الحكام الجبلية العربية الثانية المزمع تنظيمها عن بعد بالفترة 17-19 يوليو القادم، ودورة المدربين العرب الأولى لدراجة الطريق المقرر تنظيمها عن بعد خلال الفترة 7-10 أغسطس القادم، ومؤتمر مكافحة المنشطات في رياضة الدراجات الجاري تحديد تفاصيله في القريب العاجل.

وثمّن الجهود التي قامت بها الأمانة العامة في الفعاليات السابقة وحسن إدارتها للأزمة الراهنة وتحويلها إلى فرص من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والدورات التنظيمية عن بعد، والتي استفاد منها عدد كبير من منتسبي الاتحاد ومن متابعيه من مختلف فئات المجتمع المهتمين بهذه الرياضة على مستوى الوطن العربي.