اقتراح لتسمية الدوري العراقي بأسم"أحمد راضي"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت رابطة أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم تقديمها مقترحاً للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي من اجل تسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بمسمى "أحمد راضي".

وقال ممثل الرابطة عن نادي الشرطة عدي الربيعي في بيان، "سيتوجه وفد يمثل رابطة اندية دوري الكرة الممتاز إلى مقبرة الكرخ غداً الاثنين لزيارة قبر الراحل الكابتن أحمد راضي".

واضاف،ان "الرابطة قررت تقديم طلباً إلى الهيئة التطبيعية لتسمية الدوري المقبل بأسم الراحل أحمد راضي،ووضع صورته على درع الدوري وفاءً لما قدمه هذا الأسطورة للكرة العراقية".

وتابع، "على المدى البعيد ندرس حالياً عدة مقترحات من اجل الوصول إلى الافضل فيما يخص بالمشاريع التي تعد صدقة جارية على ارواح العديد من نجوم والعاملين في الوسط الرياضي الراحلين والتي ستدعم مالياً من قبل إدارات الأندية".

يذكر أن شرائح مختلفة من أبناء الشعب العراقي تزور يومياً قبر النجم العراقي الراحل والذي توفي في يونيو/ حزيران الحالي بسبب فيروس كورونا.