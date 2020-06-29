«مجلس دورينا» يستعرض مستجدات المسابقات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مستجدات المسابقات التي تنظمها والمبادرات الفنية الجديدة التي سيتم تنفيذها في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021. جاء ذلك على هامش حلقة استثنائية من برنامج «مجلس دورينا» بثتها الرابطة مساء الخميس الماضي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب @AGLeague واستضافت فيها كلاً من حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، طارق علي الشبيبي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة الفنية، الكابتن سبيت خاطر عضو اللجنة الفنية، وأدارها الإعلامي محمد جاسم.

وناقش البرنامج في محوره الأول آلية عمل اللجنة الفنية بالرابطة ومراحل إعداد روزنامة الموسم ولوائح المسابقات، حيث قدم حسن طالب المري رئيس اللجنة الفنية نبذة عن المسؤوليات التي تتضمن الإشراف على تنظيم المسابقات، اعتماد المبادئ الخاصة بجدولة المباريات، اعتماد أجندة الموسم الرياضي، اعتماد جداول المباريات، التعامل مع الاحتجاجات الناجمة عن غرامات ضبط الجودة، اعتماد مقترحات لوائح المسابقات، اعتماد مقترحات المشاريع التطويرية واعتماد آلية اختيار الجوائز.

فيما تحدث طارق علي الشبيبي نائب رئيس اللجنة الفنية بالرابطة عن مراحل إعداد روزنامة الموسم موضحاً أن الأجندة تعتمد على تسكين أيام الفيفا والأيام المطلوبة من قبل المنتخب الوطني، مواعيد البطولات الخارجية خلال الموسم، وأجندة الاتحاد الآسيوي الخاصة بدوري أبطال آسيا، بعد ذلك يتم تحديد الأسابيع المتاحة لإقامة مسابقة الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ومن ثم كأس السوبر وكأس الخليج العربي وأضاف الشبيبي أنه بعد هذه المرحلة يتم عقد عدة مقترحات لمناقشتها مع اللجنة الفنية ومجلس إدارة الرابطة للوصول للمقترح النهائي الذي يتم عرضه على اللجان المختصة في اتحاد الكرة (المنتخبات- المسابقات) للوصول للمقترح النهائي، ومن ثم مشاركته مع الأندية والقنوات أصحاب الحقوق لمناقشته، وأكد أن المعادلة الصعبة تتجلى في التنسيق مع عدد من الجهات المعنية للوصول للأجندة النهائية نظراً لاختلاف الأولويات لدى كل طرف.

أما على صعيد لوائح المسابقات، فقال الشبيبي «تقوم كل إدارة في رابطة المحترفين الإماراتية بمراجعة اللوائح الخاصة بها مثلاً: لائحة المسابقات، لائحة التسويق، لائحة الإعلام والبث، دليل الأمن والسلامة وغيرها، سواء لمزيد من التطوير أو لمواكبة أحدث قوانين كرة القدم العالمية. عقب ذلك تعقد ورش عمل داخلية لمناقشة هذه التعديلات وأيضاً لطرح مقترحات تطويرية، بعد ذلك يتم تجهيز اللوائح الجديدة، وعرضها على اللجنة الفنية ثم مجلس الإدارة، كذلك نزود الأندية بنسخ للاطلاع وإبداء الملاحظات وفق برنامج زمني، ثم الاعتماد النهائي والتعميم.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية بالرابطة أن مسابقة كأس الخليج العربي في نسختها المقبلة ستكون بنظام جديد سواء على صعيد آلية البطولة أو المكافآت المالية، من خلال إقامة مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل من مباريات الدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، ثم المباراة النهائية، وسيتم تحديد الفرق المتنافسة في جميع الأدوار الإقصائية بناءً على قرعة رسمية واحدة، بالإضافة إلى تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات خلال مرحلتي الذهاب والإياب، وسيتم اختيار الفرق المتنافسة في الدور الأول على أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي تم سحب اسمه أولاً في القرعة.

كما تعتمد المسابقة في شكلها الجديد على صعود بطل دوري الخليج العربي وبطل كأس الخليج العربي للموسم السابق مباشرة إلى دور ربع النهائي، دون المشاركة في مباريات الدور الأول.

تحدث سبيت خاطر عضو اللجنة الفنية في محور مشاركات اللاعبين قائلاً «بعد دراسة مشاركة اللاعبين تحت السن في المسابقات وبالتنسيق مع الأندية، ارتأينا أن تكون مشاركة اللاعب اختيارية وليست إجبارية مع ضرورة تواجدهم في قائمة المباراة، بحيث يتم إشراكهم للعب وليس فقط تنفيذاً للوائح، هذا الأمر كذلك سيدفع هؤلاء اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم وإثبات كفاءتهم في المستطيل الأخضر». أما على صعيد مشاركة اللاعبين في مسابقة تحت 21 عاماً، فأوضح سبيت خاطر سبب رفض الرابطة لمشاركة لاعبي الفريق الأول قائلاً «بطولة 21 عاماً هي بطولة قائمة بذاتها، ولا نود استغلالها لتنفيذ العقوبات الإدارية والانضباطية على اللاعبين، لذلك قررت الرابطة عدم السماح بمشاركة لاعبي الفريق الأول في هذه المسابقة باستثناء حراس المرمى المسجلين بالفريق الأول واللاعبين المقيمين من نفس المرحلة العمرية لفريق 21 والمسجلين في الفريق الأول للمشاركة في بطولة تحت 21 عاماً وثلاثة لاعبين من المسجلين في الفريق الأول من مواليد 1998 فما فوق. نحن نسعى لتطوير المسابقة ومنح الفرصة للاعبين الشباب، وكذلك دعم صفوف المنتخبات من هذا المواهب، لذلك موضوع مشاركة لاعبي الفريق الأول غير وارد.