«اتحاد الجودو» يعتمد إقامة 11 بطولة في الموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو باعتماد انطلاق بطولات الجودو لموسم 2020 -2021 وعددها 11 بطولة في 23 أكتوبر المقبل في صالات الأندية الأعضاء، وذلك لحين اكتمال العمل بصالة الاتحاد بمقره الجديد في مدينة بني ياس.

يأتي القرار على ضوء عودة النشاط الرياضي في مختلف إمارات الدولة بعد توقف أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد نجاح الاتحاد في تنظيم أول معسكر خارجي في مولدوفا على مدار الشهر الماضي.

ويهدف القرار إلى تحقيق التواصل والتعاون بين الأندية والاتحاد من خلال استثمار قدرات الأندية في تنظيم البطولات، وهو ما يحرص الاتحاد عليه منذ فترة طويلة لتأهيل الكوادر المحلية في مختلف الجوانب التنظيمية والتحكيمية والإدارية، والمساهمة في نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، حيث استضاف نادي الفجيرة للفنون القتالية بطولة اليوم الوطني والبطولة الآسيوية للجودو، فيما استضاف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ختام بطولة دوري الجودو، ونظمت أندية دبي والعين وكلباء وخورفكان العديد من الفعاليات، وسيلحق بهم نادي الظفرة الموسم المقبل.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن الموسم الجديد سيشهد 11 بطولة لمختلف المراحل والفئات العمرية للجودو، وتم تعميم أجندتها وبطولاتها المقترحة على الأندية الأعضاء، مشيراً إلى أن الموسم الجديد سينطلق يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر المقبل، بإقامة بطولة كأس الاتحاد لفئتي الأشبال والشباب، فيما تقام يوم الجمعة 13 نوفمبر بطولة كأس السفير الياباني السنوية للناشئين مواليد تحت 2005 وبطولة لمواليد عام 1999.

وقال إنه من المنتظر أن يشهد يوم 27 نوفمبر إقامة بطولة اليوم الوطني، على أن تقام الجولة الأولى من دوري أبطال الإمارات للجودو على مستوى الفردي للشباب يوم 25 يناير 2021، أما الجولة الأولى من دوري بطولة زايد للفردي للناشئين فستقام يوم 29 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة النهائية من دوري أبطال الإمارات للجودو لفردي الشباب يوم 12 فبراير، وتقام الجولة النهائية من دوري بطولة زايد للفردي للناشئين يوم 26 فبراير،لافتاً إلى أن المنافسات تقام في عطلة نهاية الأسبوع لإتاحة الفرص أمام عشاق اللعبة للحضور.

وأضاف أن برنامج الجودو لموسم 2020 -2021 يتضمن انطلاق بطولة محمد بن زايد الكبرى لفئة الأشبال مواليد 2007-2008 والشباب مواليد 2001 و2002 و2003 لأول مرة، والتي تحدد موعدها يوم 5 مارس 2021 بإحدى الصالات التي سيتم تحديدها لاحقا بعد أن تم وضع برنامج خاص لها على ضوء قيمة وأهمية تلك البطولة الغالية، التي رصدت لها اللجنة المنظمة الجوائز القيمة.

وذكر أنه تحددت منافسات البطولة التأهيلية للأولمبياد المدرسي يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن يقام حفلها الختامي يوم الجمعة 9 إبريل، فيما تحدد 28 مايو 2021 موعداً لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الغالية للجودو مسكاً لختام موسم اللعبة.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي الشكر إلى وزارة التربية والتعليم لتخصيص صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي لاستضافة نشاط الاتحاد.