ختام رائع لأسبوع دبي البحري الصيفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس السبت فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واستمر 3 أيام.

وشهدت شواطئ جميرا، إقامة منافسات القوارب الشراعية الحديثة «ليزر 4.7 وريدايال واوبتمست»، وسط مشاركة كبيرة من أبطال ونجوم هذه الرياضة.

وخطف نجوم النادي الأضواء في الحدث من خلال منافسات المجموعة الثانية التي شهدت حصول إبراهيم محمد سالم على المركز الأول، بينما جاء بطلنا أحمد شاهين عبدالله في المركز الثاني، تلاه عامر الطاهر في المركز الثالث.

أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تألق بطلنا علي بن ثالث وحصوله على المركز الأول، بينما حل جاسم إيهاب ثانياً، تلاه الكابتن طيار طاهر الطاهر ثالثاً.

وحصلت المتسابقة البريطانية أيفي على جائزة منافسات السيدات، كما فاز بفئة الرجال عن المجموعة الأولى المتسابق اليوناني اثوس، وحل البريطاني ميكي في المركز الثاني، بينما نال مواطنه جوش مورجان المركز الثالث.

وشهدت فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي تنوعاً كبيرا شمل عدداً من شواطئ الإمارة، مثل شاطئ الشروق ونسناس الذي كان على موعد مع تجمع رياضي فريد، جمع نخبة من محبي رياضية ألواح التزحلق المائية بالمظلات (كايت سيرف)، حيث شارك نخبة من أبطال الإمارات وصعدوا إلى منصات التتويج في فئة المواطنين.

ونال قائد منتخبنا البطل محمد المنصوري المركز الأول، وحصل بطلنا خالد بالجافلة على المركز الثاني، بينما حل بطلنا غيث الغيث ثالثاً.

وفي باقي الفئات حقق المركز الأول في فئة الرجال المتسابق الإيطالي لوشيو زازارو، وحل ثانياً اللبناني جبرائيل كاساس، وثالثاً المصري هشام النجار، وفي فئة السيدات حققت المالدوفية باولا ميهالوفا المركز الأول، وحلت الونا ساديجكو في المركز الثاني، تلتها كراستينا ملادينوفا في المركز الثالث، وتألق في فئة هايدروفويل سيلفو بارسونس الذي أحرز المركز الأول.

وشهدت مسابقة صيد الأسماك بقوارب كاياك التي ينظمها النادي للمرة الأولى مشاركة كبيرة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة اعتماد النتائج النهائية بعد الوقوف على تسجيلات الفيديو، وكان التألق فيها من نصيب فيكينتي لوتاو الذي اصطاد أكثر وزن من سمك (الجش وكوين فيش)، وحل ميشيل فلوريس في المركز الثاني، بينما احتل ماريان فليكو المركز الثالث.

ورفعت اللجنة المنظمة لأسبوع دبي البحري الصيفي 2020، والمتسابقون المشاركون، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي على توجيهاته السديدة بعودة النشاط الرياضي، وكانت الرياضات البحرية أول المحطات والبداية وفق الشروط والإجراءات الخاصة بالسلامة، وتعليمات الجهات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

كما وجه محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على توجيهاته ومتابعته التي أثمرت العودة الموفقة لممارسة الرياضة، عبر بوابة الرياضات البحرية التي حققت نجاحاً عريضاً، من خلال فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام متتالية، وشمل 6 فعاليات مختلفة جمعت العشرات من محبيها، وفقاً للبروتوكول الموضوع من قبل مجلس دبي الرياضي والجهات المسؤولة.

ووجه حارب الشكر نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي واللجان المنظمة لكل الجهات التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الكبير من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها، ومؤسسة دبي للإعلام (دبي الرياضية)، وبلدية دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية.

وهنأ جميع الفائزين والمشاركين في الفعاليات الست وهي «كايت سيرف وموتو سيرف وفلاي بورد، والشراعية الحديثة وألواح التجديف واقف، وصيد الأسماك بقوارب الكاياك»، مشيراً إلى أن الهدف الكبير تحقق بالمشاركة التي تضمنت توجيه التحية إلى أبطال خط دفاعنا الأول، من خلال تزيين الميداليات بصورهم.