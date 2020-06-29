الذيد يفتح باب التسجيل في فعالياته الصيفية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح نادي الذيد باب المشاركة في فعالياته الصيفية والتي درج على تنفيذها كل عام، ليستقبل مئات الطلبة الراغبين في الاستفادة من عطلتهم الصيفية بالبرامج والفعاليات المتميزة والتي تحقق في إطار أهدافها أجمل ما في الصيف من متعة وفائدة.

وأكد النادي أن الفعاليات ستقام لهذا العام خلال شهر يوليو المقبل من خلال التواصل عن بعد عبر التواصل المرئي ضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في إطار صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير»، على أن يتواصل التسجيل خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو الجاري للفئة العمرية من 8 سنوات حتى 12 سنة.

وخصص الذيد 7 مجالات رئيسية لتشكل باقة متنوعة من الفعاليات وهي في محاور ثقافية ورياضية ومسابقات دينية وصحية وابتكارية وترفيهية، وتقام الفعالية هذا العام عن بعد من خلال برنامج الاتصال المرئي «ويبكس» في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم وتنظم مختلف الأنشطة والتجمعات الرياضية خلال الفترة من 5 حتى 30 يوليو 2020 لمدة ساعتين يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً من الأحد إلى الخميس.

وأشار سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد إلى أن النشاط الصيفي لنادي الذيد ينفرد بتنظيم عدد من الفعاليات المتميزة والمنتقاة ضمن فعاليات صيف الشارقة الافتراضي لمجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، وأوضح أن الفعاليات الصيفية ستقدم مجموعة من البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية والابتكارية والصحية والدينية التي تخدم أبناء المجتمع خلال إجازتهم الصيفية في برامج تضمن لهم الاستفادة الحقيقية من أجمل ما في الصيف من أنشطة هادفة.