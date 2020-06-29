«رسمي الخالدية» يكتسح المنافسين في كأس الوثبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتسح الجواد «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية وأي كي اف البولندية، منافسيه بفارق كبير في الجولة الحادية عشر من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، والتي استضافها مضمار سلوسفيك بالعاصمة البولندية وارسو، يوم أمس السبت ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وجاء فوز «رسمي الخالدية» البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل «نايف الخالدية» وبقيادة الفارس في بوبوف، وبإشراف جي كوزلوسكي، بفارق 15 طول في السباق البالغ طوله 1600 متر، ومسجلاً زمناً وقدره 1:50:60 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «سيدان» لفورتوم ميشال رومانويسكي، بإشراف سي فريرسيل، وبقيادة كي جرازيبوسكي، فيما جاء في المركز الثالث «بيلارجو» لجانو بودالسكي، بإشراف وقيادة جي فاسيوتوف.