فريق الإمارات وصيفاً في بطولة سلوفينيا للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق الإمارات للمحترفين وصافة سباق بطولة سلوفينيا الوطنية للدراجات، في أول مشاركة للفريق بعد التوقف الإجباري للسباقات بسبب جائحة كورنا التي شلت النشاط الرياضي على مستوى العالم.

جاء فوز فريق الإمارات للمحترفين عن طريق المتسابق المميز تادي بوجاتشار، وأضاف زميله ويان بولانك المركز السادس في نفس السباق بعد أداء قوي وظهور مميز لفريق الإمارات للمحترفين.

وكان تادي بوجاتشار قدم أداء قوياً ومميزاً استحق عليه الفوز بالمركز الثاني، وبفارق 10 ثوانٍ فقط عن منافسه بريموز روجليتش من فريق جامبو فيزما صاحب المركز الأول.

وأكد الدراج بوجاتشار صاحب الوصافة سعادته بحصوله على المركز الثاني في السباق وأضاف: بداية السباقات كانت جيدة وأظهرت جاهزيتنا وحجم استفادتنا من تدريبات المرحلة الأخيرة خلال فترة التوقف الأخيرة.

وأضاف: الفريق بأكمله كله حماس وهو حريص على تحقيق الأفضل الذي يليق باسمه، وبحجم الدعم المرصود له من قبل العديد من المؤسسات الوطنية كمؤسسة طيران الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، وشركة إعمار للإنشاءات العقارية، بجانب شركة كولناجو العالمية الرائدة في صناعة الدراجات الهوائية..