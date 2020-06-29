11 بطولة في الموسم الجديد لاتحاد الجودو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بطولات الجودو لموسم 2020-2021 وعددها 11 بطولة، أولها كأس الاتحاد لفئتي الأشبال والشباب، وتنطلق في 23 أكتوبر القادم. ويأتي القرار على ضوء عودة النشاط الرياضي في مختلف إمارات الدولة، بعد توقف أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد نجاح الاتحاد في تنظيم أول معسكر خارجي في مولدوفا على مدار الشهر الماضي.

وينطلق الموسم الجديد في 23 أكتوبر القادم، بإقامة بطولة كأس الاتحاد لفئتي الأشبال والشباب، فيما تقام في 13 نوفمبر بطولة كأس السفير الياباني السنوية للناشئين مواليد تحت 2005، وبطولة لمواليد عام 1999، وتقام بطولة اليوم الوطني في 27 نوفمبر، على أن تقام الجولة الأولى من دوري أبطال الإمارات للجودو على مستوى الفردي للشباب يوم 25 يناير 2021.

أما الجولة الأولى من دوري بطولة زايد للفردي للناشئين فتقام في 29 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة النهائية من دوري أبطال الإمارات للجودو لفردي الشباب في 12 فبراير، وتقام الجولة النهائية من دوري بطولة زايد للفردي للناشئين يوم الجمعة 26 فبراير.

ويتضمن برنامج الجودو لموسم 2020-2021 انطلاق بطولة محمد بن زايد الكبرى لفئة الأشبال مواليد 2007-2008، والشباب مواليد 2001 و2002 و2003 لأول مرة، والتي تحدد موعدها في 5 مارس 2021، وتحددت منافسات البطولة التأهيلية للأولمبياد المدرسي في 2 أبريل 2021، على أن يقام حفلها الختامي في 9 أبريل، فيما تحدد يوم 28 مايو 2021، موعداً لبطولة كأس رئيس الدولة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن الموسم الجديد سيشهد 11 بطولة لمختلف المراحل والفئات العمرية للجودو، وتم تعميم أجندتها وبطولاتها المقترحة على الأندية الأعضاء.

وأشار إلى أن المنافسات تقام في عطلة نهاية الأسبوع لإتاحة الفرص أمام عشاق اللعبة للحضور. وتوجه بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم لتخصيص صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي لاستضافة نشاط الاتحاد.