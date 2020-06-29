«الشارقة الرياضي» يختتم مسابقة «اللاعب المتميز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي مسابقته الافتراضية «اللاعب المتميز» التي نظمها عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم». وشهدت فعاليات المسابقة التي شارك فيها 241 لاعباً ولاعبة، تنافساً في 5 ألعاب هي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد وتنس الطاولة والسباحة للاعبين من أندية الشارقة ومليحة والمدام والحمرية والبطائح والذيد واتحاد كلباء ودبا الحصن وخورفكان ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن تنظيم هذه المسابقة خلال الفترة من 11 إلى 20 يونيو الجاري، جاء انطلاقاً من الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لاكتشاف المواهب الشابة وتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعرب عن سعادته بنجاح المسابقة التي أشرف على تنظيمها فريق إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس وشهدت إقبالاً من 241 لاعباً ولاعبة، حيث شهدت منافسات السلة مشاركة 60 لاعباً ولاعبة بينما شهدت منافسات الطائرة مشاركة 58 لاعباً ولاعبة وفي منافسات اليد شارك 44 لاعباً فيما شارك في منافسات السباحة 44 لاعباً وشارك في تنس الطاولة 37 لاعباً ولاعبة نتج عنها اختيار 70 لاعباً ولاعبة تميزوا في فئات البراعم والأشبال والناشئين ينقسمون إلى 15 فائزاً في ألعاب السلة والطائرة والسباحة والطاولة و10 فائزين في كرة اليد وتقديم شهادات مشاركة وجوائز تشجيعية لهم.

وأكد أهمية مثل هذه المسابقات للأندية في الإمارة حيث تعد امتداداً لنجاح الفعاليات السابقة التي نظمها المجلس وتضيف العديد من المكاسب للاعبين والمدربين معاً، حيث تحافظ على استمرار نشاط اللاعبين وتطوير مهاراتهم حتى العودة التدريجية للنشاط الرياضي بجانب تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل المستويات بما يساعد على صقل مواهبهم وإظهار قدراتهم، بجانب حرص المدربين على رصد الملاحظات لرفع إمكانات اللاعبين في اللعبة المعنية.