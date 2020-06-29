النشاط الرياضي في خورفكان ينطلق 12 يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

اعتمد نادي خورفكان يوم 12 يوليو/ تموز المقبل، موعداً لانطلاق النشاط الرياضي للألعاب الجماعية، والفردية، وسيخضع اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية للفحوص الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية، قبل البدء بالتدريبات الميدانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته لجنة المتابعة، الأحد، في الصالة الرياضية المغلقة برئاسة عبد الله زينل مدير الألعاب الرياضية ورئيس اللجنة، وبحضور جميع الأعضاء، وتمت خلاله مراجعة تنفيذ ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول للجنة، بجانب القيام بزيارات ميدانية لتفقد الملاعب والصالة الرياضية، والاطمئنان على جاهزيتها عبر تركيب بوابة التعقيم الذاتي، وتخصيص أكثر من غرفة لتبديل الملابس، إضافة إلى تقسيم عودة اللاعبين إلى ثلاث مراحل، وفقاً للفئات العمرية للاعبين، بناء على توجيهات مجلس الشارقة الرياضي، واتحادات الألعاب في هذا الخصوص.

وأكد عبدالله زينل رئيس اللجنة، حرص إدارة خورفكان على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقاية، بجانب توفير الاحتياجات اللازمة للموسم الرياضي الجديد وفق الخطة الاستراتيجية للنادي، منوهاً بأن بداية المرحلة الأولى لعودة النشاط ستكون لفئتي الرجال، والشباب، في كرة الصالات، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، والدراجات، والألعاب الفردية، على أن تبدأ المرحلة الثانية لعودة لاعبي المراحل السنية في مختلف المناشط في أغسطس/ آب المقبل، باستثناء اللاعبين عمر 12 سنة، فما دون، بناء على قرارات اتحادات الألعاب، كما سيتم تقييم هذه المرحلة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية قبل بدء المرحلة الثالثة، والأخيرة لعودة اللاعبين تحت 12 سنة، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.