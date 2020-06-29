عبدالله علي: أسعى إلى تحقيق الإنجاز الخامس في مسيرتي مع دبا الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قدم عبدالله علي لاعب الإمارات السابق المنتقل إلى دبا الفجيرة، شكره إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات، وإلى إدارة النادي وجماهيره كما شكر إدارة نادي دبا الفجيرة على ثقتها الكبيرة. وقال إنه يتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد في مسيرته مع «النواخذة».

وأوضح علي أنه توج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة مع «الصقور»، كما شارك مع الفريق في البطولة الآسيوية وصعد معه من دوري «الثانية» إلى «الأولى» من قبل، كما صعد مع حتا أملاً في أن يصعد دبا الفجيرة الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وقال: «عندها سأكون حققت خمسة إنجازات في مشواري، ولو لم يتم إلغاء الموسم لكنت حققت إنجازاً آخر مع الإمارات بالصعود، عموماً أنا سعيد بما حققته حتى الآن، وأعتبر نفسي محظوظاً؛ لأنني لعبت لأندية كبيرة وزاملت لاعبين كباراً، وتعاملت مع مدربين مميزين، وما حققته من إنجازات يعود بالدرجة الأولى إلى التوفيق، ثم لدعاء والدي.

لوالداي فضل كبير في مسيرتي، وأعتبر والدي مرجعيتي دائماً وأشاوره في كل شيء ولا أتخذ أي قرار إلا بعد أخذ رأيه».

وكشف عبدالله علي أنه سيكون جاهزاً للمشاركة في إعداد فريقه فور الإعلان عنه، لافتاً إلى أنه لم يتوقف خلال الفترة الماضية وسيخضع لبرنامج متدرج قبل بدء الإعداد. وعن قدرته على تقديم الإضافة، خاصة أنه على أعتاب 35 عاماً، قال: «دائماً أقول إن العمر مجرد رقم بالنسبة لي. التدريبات والتغذية والحفاظ على اللياقة والابتعاد عن كل ما يضر بصحة اللاعب، أشياء تربيت عليها، وهي وراء استمراري حتى الآن، ولو لم أكن أمتلك ما أقدمه لما كنت في نادٍ كبير وطموح مثل دبا الفجيرة. أشعر بأنني ما زلت قادراً على العطاء لسنوات».