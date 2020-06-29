مصفوت يضم 8 لاعبين وينتظر قرار حتا بخصوص فيكتور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

نشطت إدارة نادي مصفوت في الميركاتو وقيدت ثمانية لاعبين جدد، هم أيوب عمر وعدنان الجسمي ومعضد البدواوي وحمد يعقوب وناصر الشهار وجاسم مهدي وعبدالله الكلباوي وينتظر أن يتم التعاقد مع اللاعب نواف فريد خلال اليوم أو غداً فيما سيعلن النادي خلال الساعات المقبلة عن تعاقده مع لاعب قادم من دوري الخليج العربي وسبق له الدفاع عن ألوان أندية كبيرة كما لعب للمنتخب الأول ويتوقف مصير النيجيري فيكتور اللاعب المعار من حتا على قرار مدرب «الإعصار».

وعلى صعيد الأجانب رحل الفرنسي فاتري ساخي إلى العروبة بعد ستة أعوام قضاها مع الفريق وسبقه الغاني روبرت جانسا الذي لم يتم التجديد له ويسعى مصفوت إلى تدعيم صفوفه والاستعداد بقوة للموسم المقبل، حيث يتطلع لتحقيق نتائج جيدة بعد أن ارتفعت أسهمه كفريق جماعي يلعب كرة متطورة ويستطيع مجاراة المرشحين للصعود والتفوق عليهم.