شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يضم ياسر الجنيبي ويجدد لحبيب يوسف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي حتا تعاقده مع اللاعب ياسر عبدالله الجنيبي لموسم واحد قادماً من نادي دبا الفجيرة، كما جدد النادي التعاقد مع لاعب الفريق حبيب يوسف لموسم واحد.

وكان النادي قد ضم عدداً من اللاعبين في الفترة الماضية استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد مع حميد سالمين لموسم واحد، وعلي الرشيد لموسم واحد، وعبدالله مال الله لموسمين.

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