«إصابة أسرته بالكامل»..وفاة محمد علوش لاعب طنطا السابق بفيروس كورونا

توفى الكابتن محمد علوش، لاعب طنطا الأسبق، بفيروس كورونا عقب إصابة أفراد أسرته بالكامل بالفيروس خلال الفترة الماضية. وسيتم تشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم، الإثنين، بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية. Advertisements من جانبه نعي نادي طنطا، ومجلس إدارته عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "علوش" الذي وصفوه بأحد اللاعبين المخلصين عبر تاريخ النادي. وأكد فايز عريبي، رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، أن المخالطين من الجهاز التنفيذي سيتم فحصهم وإجراء المسحة الأولى لهم لمخالطتهم المصابين أثناء تواجدهم بالنادى لإجراء المسحة الطبية.

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