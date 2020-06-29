باسم مرسي ينفي إصابته بفيروس كورونا

أكد اللاعب باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، ولاعب الانتاج الحربي حاليا إنه أجرى مسحه منذ 5 أيام، وكانت النتيجة سلبية.

وقال "مرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية" أن ما تردد بشأن إصابته بكورونا لا أساس له من الصحة,معقبا : لم أشعر بأعراض، ونتيجة المسحتين سلبيتين، ولم أصاب بالفيروس، كما تداول البعض.

وأضاف : أجريت مسحة أخرى منذ 3 أيام، وكان من المفترض أن تظهر النتيجة أمس السبت، ولكنها تأخرت، وبدأت الشائعة تتداول بسبب ذلك، إلى أن ظهرت نتيجة المسحة صباح اليوم، وجاءت سلبية.