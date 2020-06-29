شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين لخلافة الشيشيني في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل 4 مرشحين لتولي منصب المدرب العام في الفريق الأول بنادي الزمالك خلفا لسامي الشيشيني الذي تقدم باستقالته منذ أيام ، حيث لا تزال إدارة الكرة بنادي الزمالك تدرس ملف تعيين مدرب عام للفريق الأول بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة الكرة بدأت في دراسة بعض الأسماء من أبناء الزمالك لتولى المدرب العام وهم الرباعي طارق يحيي وطارق السعيد وأيمن عبد العزيز وطارق السيد ، وتظل إمكانية عودة سامي الشيشيني لمنصبه واردة في ظل محاولات البعض لاثناء المدرب العام عن قراره خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد عودة التدريبات وحرص إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور علي تأمين اللاعبين والجهاز الفني طبيا قبل العودة للتدربيات.

فيما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من معاونيه متابعة اخبار اجتماعات الاتحاد الافريقي " كاف " والتي ستقام علي مدار الأسبوع الجاري والتي سيحدد خلالها الاتحاد الافريقي مواعيد مباراتي الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا والتي سيواجه خلالها الزمالك نظيره الرجاء المغربي ، حيث يرغب كارتيرون في الوصول للقرار الرسمي فور صدوره للبدء سريعا في تحديد موعد بداية التدريبات والاستعداد للمباراة خاصة ان الانباء التي انتشرت مؤخرا تؤكدا ان المباراتين ستقاما في سبتمبر المقبل.

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في نفس السياق اجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اتصالا هاتفيا بمحمد عواد حارس مرمي الفريق اطمأن خلاله علي صحة اللاعب الذي اعلن تعرضه لاصابة بفيروس كورونا مؤخرا، كما تابع كارتيرون الحالة الصحية للاعب من خلال الجهاز الطبي للفريق والذي اكد للمدير الفني الفرنسي تحسن حالة محمد عواد.

ويواصل محمد عواد، حارس الزمالك، الخضوع لبروتوكول العلاج فى المنزل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إعلان الحارس إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، ليفوجئ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض لذا التزم بالتواجد في منزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبي للفريق والحصول على العلاج في المنزل.