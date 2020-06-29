شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تعلن التعاقد مع صفقة خامسة من العيار الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع صفقة خامسة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث كان سبق وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة اتمام التعاقد مع أربعة لاعبين لتدعيم الصفوف، رافضًا الإعلان عن أسمائهم فى الوقت الحالى.

وأعلن برنامج "زملكاوى" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك، نجاح مرتضى منصور فى إبرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي، مؤكدين أن الصفقة من العيار الثقيل ويحلم بها أنصار الزمالك، خاصة وأن اللاعب يعتبر مفاجأة كونه إسم كبير في عالم كرة القدم.

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وكان فتحي جبال المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، أكد أن ناديه توصل لاتفاق مع حمزة المثلوثي لاعب الفريق لاستكمال الموسم الجاري قبل الانضمام إلى الزمالك.

وقال جبال في تصريحات لإذاعة IFM التونسية: أرجح استكمال المثلوثي الموسم مع الفريق قبل الانتقال إلى الزمالك، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي في هذا الشأن".

كان مصدر قد أكد أن اللاعب يحق له الانضمام إلى تدريبات الزمالك بداية من يوليو المقبل فى حال الحصول على توقيعه رسميا، وفقا لما تردد مؤخرا، موضحا أن عقد المثلوثى مع الصفاقسى ينتهى 30 يونيو الجارى ويحق للاعب الانضمام لأى نادٍ رسميا بداية من 1 يوليو.