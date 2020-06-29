عمر ربيع ياسين: إصابة محمود قاعود مهاجم إنبي بالكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو إنبي، أثبتت سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري المصري باستثناء 4 أشخاص.

وقال عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية: "جميع اللاعبين التحاليل أثبتت سلامتهم باستثناء محمود قاعود مهاجم الفريق البترولي و3 أخرين".

وأوضح: "كما أثبتت الفحوصات إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بخلاف قاعود، من ضمنهم اللاعب الصاعد أحمد قاسم، وعامل غرف خلع الملابس، وكذلك محلل الأداء".

من ناحية أخرى استعاد فريق إنبى جهود أحمد عبد العزيز "زيزو"، الظهير الأيسر للفريق، بعد التعافى من الإصابة عقب الجراحة التى خضع لها فى نهاية شهر أكتوبر الماضى عقب إصابته بالرباط الصليبى، وسيخضع زيزو لبرنامج تدريبى مكثف من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق البترولى عقب استئناف منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتعافى "زيزو" بشكل تام من تلك الإصابة، ليتمكن الفريق من الاستفادة بجهوده عقب شفائه، خاصة أن حلمى طولان المدير الفنى للفريق قام بتوظيف ثنائى فى هذا المركز عقب إصابته وهم كريم فؤاد الظهير الأيمن إلى جانب عبد الرحمن عامر لاعب الوسط انتظارا لتعافيه من الإصابة، ليعود اللاعب إلى تدريبات الفريق البترولى التى ستبدأ غداً، بعد الخضوع اليوم لبعض القياسات الفسيولوجية والطبية.