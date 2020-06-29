شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور: الأهلي يحتاج "السومة" و ليس "بونجاح" وباهر بـ200 مليون ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن عمر السومة مهاجم استثنائي والأهلي يحتاج للتعاقد معه قائلا "عمر السومة يستغل أنصاف الفرص والأهلي يستحق هذه النوعية من المهاجمين ولكن من الصعب انضمامه للقلعة الحمراء بسبب راتبه الكبير و بغداد بونجاح أرى أنه مهاجم تقليدي ولا يستحق الانضمام للنادي الأهلي".

وأضاف عمرو أنور خلال تصريحات تلفزيوينة إن الأهلي دخل في مفاوضات مع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، بسبب تعثر مفاوضات النادي الأهلي في صفقة شراء رمضان صبحي قائلا "الأهلي يسعى للتعاقد مع طاهر وعودة محمد شريف من إنبي ربما بسبب تعثر المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي".

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وأوضح عمرو أنور قائلا "أما عن محمد شريف فهو لاعب جيد ورأيي أنه سيحقق نجاحات كبيرة مع الأهلي مستقبلا"

سخر مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي من تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، بشأن سعر بيع باهر المحمدي، مدافع الدروايش قائلا "هو باهر المحمدي بيلعب في مركز أيه علشان يساوي 200 مليون جنيه، ولو باهر ب200 مليون فرمضان صبحي هيساوي كام ؟ و سعفان صديقي وباهر المحمدي لاعب جيد، ولكن مع احترامي لهما فإنه لا يساوي ذلك المبلغ وربما لا يساوي الا 50 مليون فقط"