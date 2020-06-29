شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى في أول تعليق لـ"سوبر كورة" بعد شائعة كورونا: ما تقلقوش أنا زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمئن باسم مرسي نجم الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالي جماهيره بعد الأنباء التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص بينما أودي بحياة الألآف حول العالم.

لمتابعة تفاصيل حديث باسم مرسي عن ما يخص صحته اضغط هنا

الجدير بالذكر أن القصة بدأت عندما أكد طارق يحيي على فضائية الزمالك أمس، إصابة الحاسم باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي بفيروس كورونا، قائلا: "نتيجة عينة باسم مرسي التي خضع لها مع الانتاج الحربي ظهرت إيجابية واللاعب يخضع حالياً للعزل".

Advertisements

في المقابل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصاب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100% ، قائلا: " اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الانتاج الحربى لكل اللاعبين بما فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق ، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصاب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".

وأضاف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100%، وقال مهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الإنتاج الحربى لكل اللاعبين، بمن فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".

وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيجة المسحة الثانية التى أجراها الفريق، وبالتالى لا يعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا.