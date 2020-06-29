شكرا لقرائتكم خبر عن بعد والده ..وفاة لاعب طنطا الاسبق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل محمد علوش لاعب طنطا الأسبق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عقب إصابة أسرته بالكامل خلال الفترة الماضية وادت لوفاة والدته منذ يومين .

كان علوش يتولى قيادة فريق عثماثون طنطا إحدى فرق القسم الثالث ، ونجح فى تولى بعض الفرق الخارجية بالإضافة لعدد من فرق مطروح حيث لمع اسمه فيما بينهم .

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان محمد علوش عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وقام عدد من نجوم الكرة بنعى المتوفى على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك على رأسهم أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق وعصام عبد العظيم مدرب حراس مرمى الإنتاج الحربى واللذان زاملاه فى الملاعب .

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من ناحية أخرى قررت اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى عزل الـ5 مصابين بالفريق الكروى بكورونا، بالمنزل، مع توفير برتوكول العلاج من قبل وزارة الصحة المصرية ومتابعة الحالات يوميا لحين الشفاء كما خضع 7 من مسئولي الجهاز التنفيذي بنادى طنطا الرياضي لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لمخالطتهم لـ3 لاعبين و2 من الجهاز الفني لفريق كرة القدم المصابين بفيروس كورونا.

وأشار فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادى طنطا إلى أن المخالطين من الجهاز التنفيذي سيتم فحصهم وإجراء المسحة الأولى لهم لمخالطتهم المصابين أثناء تواجدهم بالنادى لإجراء المسحة الطبية، من ناحية أخرى أصدر مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي بيانا رسميا أعلن فيه إصابة 3 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم و2 من الجهاز الفني بفيروس كورونا.