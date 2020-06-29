أخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 28 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاحد 28 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة ابرزها ، قناة الزمالك : مجلس الأبيض يجدد رفضه باستكمال الدوري قناة الزمالك : مجلس الأبيض يجدد رفضه باستكمال الدوري أكدت الإعلامية فرح علي ان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور جدد اليوم رفضه المشاركة في الدوري خلال الفترة المقبلة حفاظا علي أرواح اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت عبر قناة الزمالك أن مجلس الإدارة بالكامل تمسك بالقرار السابق بعدم استنئاف الدوري وعدم المشاركة في المباريات أو التدريبات خلال الوقت الحالي حفاظا علي اللاعبين خاصة بعد إصابة محمد عواد حارس مرمي الفريق بالفيروس . 4 مرشحين لخلافة الشيشيني في الزمالك دخل 4 مرشحين لتولي منصب المدرب العام في الفريق الأول بنادي الزمالك خلفا لسامي الشيشيني الذي تقدم باستقالته منذ أيام ، حيث لا تزال إدارة الكرة بنادي الزمالك تدرس ملف تعيين مدرب عام للفريق الأول بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة الكرة بدأت في دراسة بعض الأسماء من أبناء الزمالك لتولى المدرب العام وهم الرباعي طارق يحيي وطارق السعيد وأيمن عبد العزيز وطارق السيد ، وتظل إمكانية عودة سامي الشيشيني لمنصبه واردة في ظل محاولات البعض لاثناء المدرب العام عن قراره خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد عودة التدريبات وحرص إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور علي تأمين اللاعبين والجهاز الفني طبيا قبل العودة للتدربيات. كارتيرون يطمئن علي محمد عواد أجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اتصالا هاتفيا بمحمد عواد حارس مرمي الفريق اطمأن خلاله علي صحة اللاعب الذي اعلن تعرضه لإصابة بفيروس كورونا مؤخرا، كما تابع كارتيرون الحالة الصحية للاعب من خلال الجهاز الطبي للفريق والذي اكد للمدير الفني الفرنسي تحسن حالة محمد عواد. Advertisements شبانة يكشف فى "لايف" الخليج 365 موعد إجراء الزمالك لمسحة كورونا كشف الإعلامي محمد شبانة أن نادى الزمالك في الوقت الحالي بصدد التحضير لإجراء مسحة كورونا لجميع اللاعبين والعاملين في منظومة كرة القدم بالفريق بعدما أعلن مسئوليه عدم استكمال الدوري، خاصة إن الأمر فتح باب تساؤلات عند جماهير الزمالك بأسئلة هامة تتعلق بمتى تعود التدريبات وكيف خاصة إن الزمالك حتى حالة في عدم استكماله الدورى سيشارك في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربى في مواجهات قد تقام في سبتمبر المقبل. محمد عبد الواحد: تحقيق البطولات وتصفية الحسابات وراء الهجوم على الزمالك أكد محمد عبد الواحد، نجم الزمالك السابق ومدرب وادى دجلة الحالى، أن النادي الأبيض يتعرض لحملة من الهجوم في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا ما تسبب في دفاعه عن حقوق النادي من خلال حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "الزمالك خيره عليّ وعلى جميع أبنائه وحان الوقت للوقوف مع النادي".

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