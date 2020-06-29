شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى : التحاليل أثبت سلبية مسحة باسم مرسى و يوجد حالة بالجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى مدير الكرة بفريق الانتاح الحربي أن باسم مرسى مهاجم الفريق لا يصاب بكورونا و نتيجة المسحة سلبية عقب إجراء المسحة الثانية خلال الايام الماضية استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية و مباريات بطولة الدورى المصرى .

وأوضح خالد مهدى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه يوجد حالة إيجابية واحدة مصابة بفيروس كيورونا فقط بالجهاز الفنى بدون ذكر أسمه وتم عزلة لحين الشفاء بالمنزل .

وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيجة المسحة الثانية التى أجراها الفريق، وبالتالى لا يعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا.

وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لم نتلق إخطاراً رسمياً من اتحاد الكرة عن نتائج المسحة الثانية للفريق، ولا نعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا مثلما تردد، ولن نستطيع الوصول فى حقيقة لهذا الأمر سوى بعد استلام نتائج المسحة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة".

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وأنضم باسم مرسى إلى صفوف الإنتاج الحربى، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفين، من أصل 17 مباراة خاضها فريق الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 23 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 4 لقاءات أخرى، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل مثلهم.

باسم مرسى قد شارك مع الزمالك قبل رحيله فى 36 مباراة منها 31 فى مسابقة الدورى، و 5 بكأس مصر، وسحل معهم 20 هدف، و صنع 6 أهداف، وفى الموسم التالى اكمل انجازاته مع ابناء ميت عقبة، حيث شارك فى 44 مباراة، 11 دورى ابطال افريقيا، و 5 كأس مصر بالإضافة الى 27 لقاء بالدورى، و مباراة كاس السوبر، استطاع خلالها ان يسجل 16 هدفا ويصنع 3 أهداف.