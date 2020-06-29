شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى "لايف" الخليج 365 موعد إجراء الزمالك لمسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة أن نادى الزمالك في الوقت الحالي بصدد التحضير لإجراء مسحة كورونا لجميع اللاعبين والعاملين في منظومة كرة القدم بالفريق بعدما أعلن مسئوليه عدم استكمال الدوري، خاصة إن الأمر فتح باب تساؤلات عند جماهير الزمالك بأسئلة هامة تتعلق بمتى تعود التدريبات وكيف خاصة إن الزمالك حتى حالة في عدم استكماله الدورى سيشارك في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربى في مواجهات قد تقام في سبتمبر المقبل.

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وأوضح محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن الزمالك بصدد إجراء تحاليل وفحوصات للاعبين في الفترة المقبلة ستشمل مسحة فيروس كورونا وقياسات فسيولوجية وطبية مختلفة للوقوف على حالة اللاعبين بشكل كامل مع عمل ملف لكل لاعب تمهيدا لعودة التدريبات عندما سيقوم الكاف بتحديد موعد مواجهتى الرجاء بشكل رسمي.

وأضاف شبانة في لايف الخليج 365 أن الزمالك تدريباته ستعود على عدة مراحل أولها تقسيم الفريق إلى مجموعات قد تصل إلى 6 مجموعات كل مجموعة ستخضع للتدريب تحت إشراف ثنائى من الجهاز الفني وسيكون التدريب للمجموعتين في توقيت واحد بتقسيم ملعب التدريب إلى نصفين في كل منتصف ستقوم مجموعة بالتدريب وعقب انتهاء المجموعتين من التدريب الذى قد يصل إلى ساعة سيتم استدعاء مجموعتين جديدتين ويظل الحال على ذلك لمدة قد تصل إلى أسبوعين قبل الانخراط في التدريبات الجماعية ثم قبل مواجهة الرجاء بوقت كافي أو قبل خوض أي مباراة ودية استعدادية سيدخل الزمالك معسكرا مغلقا قد يصل إلى أسبوعين لعزل اللاعبين تماما عن أية أمور خارجية لتجنب فيروس كورونا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.