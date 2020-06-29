شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: 16 مليون دولار "سر" رغبة بيراميدز فى صفقات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة أن بيراميدز وضع ميزانية تتراوح من 16 مليون دولار إلى 18 مليون دولار من أجل العمل من خلالها مستقبلاً سواء في التعاقدات أو الصرف على فريق كرة القدم لذا تعمل الإدارة التنفيذية للنادى على تسويق لاعبين في موسم الانتقالات المقبلة من أجل توفير موارد إضافية للنادى للحفاظ على تلك الميزانية التي سيعتمد عليها النادى مستقبلا بشكل كلي.

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وأضاف شبانة في لايف الخليج 365 أنه يوجد موافقة مبدئية على انتقال رجب بكار وعبد الله بكرى لاعبى الفريق إلى الزمالك بشرط أن يكون المقابل المالى مناسب لبيراميدز.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.