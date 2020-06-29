شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: من الوارد ضم صالح جمعة ومفاوضات الأهلى مستمرة لانتقال طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب أن المفاوضات مستمرة بين مسئولى الاهلى و المسئولين فى ذئاب الجبل لانهاء صفقة المهاجم طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأوضح عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أنه من الوارد أنضمام صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى الى المقاولون العرب عبر صفقة انتقال طاهر محمد طاهر الى القلعة الحمراء و لكن حتى الان لم يتم حسم الاسماء التى سوف يضمها الفريق الفترة المقبلة .

وأشار عماد النحاس أنه يوجد حالة إصابة واحدة بفيروس كيورونا من قبل العمال فى النادى و أن اللاعبين تتدرب بشكل منتظم وتتبع الاجراءات الاحترازية خلال التدريبات الجماعية .

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خضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق، بقيادة عماد النحاس والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الكرة، لإجراءات المسحة الثانية للكشف عن كورونا، تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي فى 25 يوليو المقبل.

وكانت نتائج المسحة الأولى التي جرت الاثنين الماضي بقلعة ذئاب الجبل أظهرت وجود حالة إيجابية رفض المقاولون الكشف عن هويتها احتراماً للخصوصية، وأكد مسئولو النادى أنه تم عزل الحالة المصابة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.