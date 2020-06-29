صور .. لاعبو طنطا يجرون المسحة الثانية قبل العودة للتدريبات الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو طنطا والجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا ضمن الاستعدادات للعودة إلى التدريبات الجماعية ومباريات الدورى المصرى الموسم الحالى.
وقررت اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى عزل الـ5 مصابين بالفريق الكروى بكورونا، بالمنزل، مع توفير برتوكول العلاج من قبل وزارة الصحة المصرية ومتابعة الحالات يوميا لحين الشفاء كما خضع 7 من مسئولي الجهاز التنفيذي بنادى طنطا الرياضي لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لمخالطتهم لـ3 لاعبين و2 من الجهاز الفني لفريق كرة القدم المصابين بفيروس كورونا.
وأشار فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادى طنطا إلى أن المخالطين من الجهاز التنفيذي سيتم فحصهم وإجراء المسحة الأولى لهم لمخالطتهم المصابين أثناء تواجدهم بالنادى لإجراء المسحة الطبية، من ناحية أخرى أصدر مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي بيانا رسميا أعلن فيه إصابة 3 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم و2 من الجهاز الفني بفيروس كورونا.
وأكد مجلس الإدارة فى بيانه على إيجابية تحليل المسحة الأولى للمصابين بعد أن خضعوا مع باقي الفريق والجهاز الفني للفحص الطبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وأوضح مجلس الإدارة فى بيانه أنه فور اكتشاف الإصابات تم عزل المصابين فى المنزل وخضوعهم لبروتوكول العلاج المنزلي ومتابعتهم يوميا، فى الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد إجراء تحليل المسحة الثانية للمصابين.
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