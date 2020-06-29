شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: لو كان الزمالك متصدرًا لرفض المسئولين استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، عن اندهاشه من إصرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري على استئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري، رغم انتشار فيرس كورونا المستجد، وتهديد حياة اللاعبين وإسرهم، مضيفًا خلال تصريحاته عبر شاشة قناة الزمالك: "لو كان الزمالك متصدراً لجدول الترتيب لرفض المسئولون استئناف المسابقة المحلية".

وأكمل نجم القلعة البيضاء السابق: "الزمالك تعرض للاضطهاد من قبل اللجنة الخماسية من قبل بعد تأجيلها جميع المباريات المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية ماعدا لقاء القمة أمام الأهلي".

وأنهى تصريحاته بخصوص القمة: "ناشئو الزمالك كان لديهم إصرار كبير وحماس شديد على خوض المباراة واللعب أمام الأهلي".

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