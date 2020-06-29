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مدحت عبد الهادى: لو كان الزمالك متصدرًا لرفض المسئولين استئناف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، عن اندهاشه من إصرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري على استئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري، رغم انتشار فيرس المستجد، وتهديد حياة اللاعبين وإسرهم، مضيفًا خلال تصريحاته عبر شاشة قناة الزمالك: "لو كان الزمالك متصدراً لجدول الترتيب لرفض المسئولون استئناف المسابقة المحلية".

 

وأكمل نجم القلعة البيضاء السابق: "الزمالك تعرض للاضطهاد من قبل اللجنة الخماسية من قبل بعد تأجيلها جميع المباريات المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية ماعدا لقاء القمة أمام الأهلي".

 

وأنهى تصريحاته بخصوص القمة: "ناشئو الزمالك كان لديهم إصرار كبير وحماس شديد على خوض المباراة واللعب أمام الأهلي".

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وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام  أصدرا بيان جماعي للاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك بصفتهم قائدي الفريق للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الممتاز في الوقت الحالي خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين. 

 

وذكر اللاعبين في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.

 

وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد، وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.

 

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