مدحت عبد الهادى: لو كان الزمالك متصدرًا لرفض المسئولين استئناف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، عن اندهاشه من إصرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري على استئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري، رغم انتشار فيرس كورونا المستجد، وتهديد حياة اللاعبين وإسرهم، مضيفًا خلال تصريحاته عبر شاشة قناة الزمالك: "لو كان الزمالك متصدراً لجدول الترتيب لرفض المسئولون استئناف المسابقة المحلية".
وأكمل نجم القلعة البيضاء السابق: "الزمالك تعرض للاضطهاد من قبل اللجنة الخماسية من قبل بعد تأجيلها جميع المباريات المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية ماعدا لقاء القمة أمام الأهلي".
وأنهى تصريحاته بخصوص القمة: "ناشئو الزمالك كان لديهم إصرار كبير وحماس شديد على خوض المباراة واللعب أمام الأهلي".
وذكر اللاعبين في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.
وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد، وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.
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