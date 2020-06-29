شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان : نطالب بخوض مبارياتنا بالدورى علي ملعب واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن مسئولي اتحاد الكرة تراجعوا عن تصريحاتهم السابقة بشأن تحمل تكاليف مسحات كورونا للاعبين قبل خوض التدريبات، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري هذا الموسم، وقال احمد سليمان في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : مسئولو اللجنة الخماسية تراجعوا عن تحمل تكاليف عدد المسحات للاعبين في المرة الثانية بعدما أكدوا تحمل عينات 40 لاعبا فقط بدلا من 50 وهو ما يعد تكلفة مالية علي خزينة نادي أسوان حيث تصل تكلفة الـ 10 لاعبين إلي ما يقرب من 22 الف جنيه، وهذا أمر مرفوض وعليهم تنفيذ ما صرحوا به .

وقال رئيس نادي أسوان أن الفريق سيجري المسحة الثانية لفيروس كورونا للتأكد من جاهزية اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل الدفع بهم في التدريبات الجماعية الحالية والتي تقام في المعسكر الذي يخوضه الفريق حاليا بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

كما طالب أحمد سليمان اتحاد الكرة بتحديد ملعب واحد لفريق اسوان لخوض مباريات الدوري عليه أسوة بفريق المصري الذي خاض مبارياته علي استاد برج العرب، فيما أضاف ان تحديد ملعب واحد للفريق سيقلل من نفقات تنقل الفريق من اسوان الي جميع المحافظات في فترات زمنية قصيرة ، وطلب رئيس اسوان خوض جميع مبارياته المتبقية بالدوري المصري على أي من ملعبي بترو سبورت بالقاهرة الجديدة أو المكس بالإسكندرية.

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من ناحية اخري قررت اللجنة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، الإعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول في وقت لاحق.

وعقدت اللجنة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمود سعد المدير الفني للاتحاد وحسام الزناتي مدير المسابقات ومحمد بركات مدير المنتخب الأول، حيث استعرض الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.